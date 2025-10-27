Dopo il burrascoso vertice di Washington Zelensky trova consolazione con Merz nelle promesse di aiuto eterno dell’Europa
Ha lasciato strascichi amari l’incontro di Washington fra Trump e Zelensky. Quest’ultimo si aspettava che dopo il cambio di tono del presidente americano gli sarebbero stati concessi gli ormai celebri missili Tomahawk, oltre a una sostanziosa continuazione dell’assistenza militare e finanziaria. Invece ha ricevuto solo l’esortazione a fare concessioni territoriali a Mosca. Ora sono in bilico pure i 140 miliardi dei patrimoni russi congelati ed è in pericolo di crollo il fronte del Donbass. Salvare le apparenze. Fra alleati occorre salvare le apparenze e questo fa parte del lavoro del segretario generale della NATO. 🔗 Leggi su Follow.it
