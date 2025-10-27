Dopo 450 anni tornano i castori in Friuli Venezia Giulia

Dopo 450 anni di assenza, il castoro è tornato stabilmente in Friuli Venezia Giulia. L’animale, conosciuto come il “genio della natura” per la sua abilità nel costruire dighe e modellare i corsi d’acqua, è oggi protagonista nelle foreste del Tarvisiano, dove la popolazione è in aumento.Un ritorno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

