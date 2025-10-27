Doom Metro Bloodborne | giochi in sconto nella settimana del 27 ottobre
Anche questa settimana, le offerte coprono una grande varietà di generi ma, visto il periodo, alcuni degli sconti più interessanti coprono la sfera degli horror. Chi non è appassionato delle ambientazioni gotiche, di mostri e paura può comunque trovare titoli di pregio a pochi euro, come The Outer Worlds e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, pietre miliari dei Gdr, o cimentarsi nell'esplorazione con No Man's Sky e ARK: Survival Evolved. Per chi ama le avventure, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è un ottimo modo per recuperare una saga storica, mentre i fan delle ambientazioni postapocalittiche hanno in Metro: Redux un prodotto appassionante e di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
