Anche questa settimana, le offerte coprono una grande varietà di generi ma, visto il periodo, alcuni degli sconti più interessanti coprono la sfera degli horror. Chi non è appassionato delle ambientazioni gotiche, di mostri e paura può comunque trovare titoli di pregio a pochi euro, come The Outer Worlds e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, pietre miliari dei Gdr, o cimentarsi nell'esplorazione con No Man's Sky e ARK: Survival Evolved. Per chi ama le avventure, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è un ottimo modo per recuperare una saga storica, mentre i fan delle ambientazioni postapocalittiche hanno in Metro: Redux un prodotto appassionante e di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Doom, Metro, Bloodborne: giochi in sconto nella settimana del 27 ottobre