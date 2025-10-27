Don’t Dream It Be It | il culto eterno del Rocky Horror Picture Show
Realizzato come adattamento cinematografico del musical teatrale di Richard O’Brien (1973), The Rocky Horror Picture Show esce in un’America ancora segnata dalle tensioni della rivoluzione sessuale, del femminismo della seconda ondata e dell’emergere visibile delle comunità LGBTIQ+. Nel contesto post-Stonewall e dell’onda culturale che scardina modelli sessuali e di genere tradizionali, il film si presenta come un dispositivo estetico e narrativo che mette in scena la dissidenza sessuale e la trasgressione morale attraverso la forma del pastiche: miscela horror b-movie, musical da varietà, commedia nera e science fiction pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Erede del funzionalismo di Mademoiselle Chanel, del caos romantico di Bridget Jones e della leggerezza della “Manic Pixie Dream Girl”, la maxi borsa torna a essere manifesto estetico e psicologico. Un universo tascabile dove convivono Miu Miu e Balencia - facebook.com Vai su Facebook
Don't dream it, be it - La Audience Participation Guide italiana - Innumerevoli persone, messe al corrente della mia passione (patologica probabilmente) per il Rocky Horror (Picture) Show, mi chiedono con occhi sgranati quale divertimento possa esserci nel rivedere ... Secondo fantascienza.com