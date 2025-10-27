AGI - Un 28enne del Senegal in Italia con lo status di rifugiato è stato arrestato dalla polizia di Stato, su ordine del gip di Milano, con l'accusa di lesioni per aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre scorso. L'uomo è stato identificato dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia competente nei luoghi dove le donne sono state prese a calci dal 28enne. La prima vittima è stata una giovane di 28 anni colpita a calci in via Tadino. Le altre aggressioni. All'alba del 28 agosto una donna di 61 anni che stava andando a prendere la macchina è stata aggredita in via Boscovich riportando una prognosi di 60 giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Donne picchiate in strada, un arresto a Milano