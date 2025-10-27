Donne picchiate in strada un arresto a Milano

AGI - Un  28enne del Senegal  in Italia con lo  status di rifugiato  è stato  arrestato  dalla  polizia di Stato, su ordine del  gip di Milano, con l'accusa di  lesioni  per aver  aggredito in strada fisicamente 7 donne  tra il 13 agosto e il 5 ottobre scorso. L'uomo è stato  identificato  dai  poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia  competente nei luoghi dove le donne sono state  prese a calci  dal 28enne. La  prima vittima  è stata una giovane di 28 anni colpita a calci in  via Tadino. Le altre aggressioni. All'alba del  28 agosto  una donna di  61 anni  che stava andando a prendere la macchina è stata  aggredita in via Boscovich  riportando una  prognosi di 60 giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

