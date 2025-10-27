Donne denudate online con l’intelligenza artificiale | spunta un altro sito con deepfake porno Da Lucarelli a Barra e Ferragni | vittime star tv influencer e giornaliste

Un forum internazionale con milioni di threads a sfondo sessuale, di tutti i tipi. Ma ciò che è peggio, raccoglie anche centinaia di immagini di nudo di giornaliste e influencer italiane. Che c’è di male? Che quei nudi non sono mai stati scattati: si tratta di immagini deepfake, corpi finti perfettamente abbinati al volto di donne ignare e che circolano online senza controllo e senza consenso, realizzati partendo da immagini pubbliche. A segnalarlo, a chi scrive ma anche a chi ne ha iniziato a parlare nei giorni scorsi (come la giornalista Francesca Barra ) è stato la settimana scorsa un utente online su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

