Donna violentata da sconosciuto nel parco per motivi razziali caccia all’uomo in Inghilterra
"Si è trattato di un attacco assolutamente orribile contro una giovane donna aggravato da motivi razziali" ha spiegato la polizia inglese che ha pubblicato un fotogramma del video che ha ripreso l'aggressore a Walsall dopo la violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
