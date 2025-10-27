Donna violentata da sconosciuto nel parco per motivi razziali caccia all’uomo in Inghilterra

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Si è trattato di un attacco assolutamente orribile contro una giovane donna aggravato da motivi razziali" ha spiegato la polizia inglese che ha pubblicato un fotogramma del video che ha ripreso l'aggressore a Walsall dopo la violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

