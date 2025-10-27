Donna muore per emorragia cerebrale | famiglia acconsente alla donazione degli organi

LECCE – Un prelievo multiorgano è stato fatto, venerdì scorso, nel “Vito Fazzi” di Lecce, grazie al consenso alla donazione espresso dai familiari di una 49enne deceduta del reparto di Anestesia e Rianimazione in seguito a emorragia cerebrale.Cuore, polmoni, fegato, reni e cornee sono stati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

