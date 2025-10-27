Donald e Vladimir mostrano i muscoli | Gravely e Burevestnik lasciano il mondo con il fiato sospeso
Avrebbero dovuto incontrarsi in Ungheria per discutere della fine del conflitto in Ucraina. Ma mentre la diplomazia è in affanno, Donald Trump e Vladimir Putin stanno testando le proprie capacità militari. Addestramento, deterrenza, esercitazioni. In qualsiasi modo le si voglia definire, le operazioni effettuate in queste ore da Stati Uniti e Russia, ognuno impegnato con le proprie strategie militari, non lasciano presagire nulla di buono. (ANSA FOTO) – Notizie.com Da un lato c’è il presidente Usa Donald Trump, impegnato nella questione venezuelana e nel conseguente dispiego massiccio di mezzi navali nel mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Notizie.com
Approfondisci con queste news
Donald Trump replica con sarcasmo alle “minimizzazioni” di Vladimir Putin. di Ugo Elfer - facebook.com Vai su Facebook
Ricevendo Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha escluso un incontro a tre a Budapest. "Questi due leader non si piacciono", ha proseguito, precisando che "gli incontri saranno separati". "Entrambi negoziano bene ma c'é troppo odio tra loro", ha aggiunto. # - X Vai su X
Putin esulta per il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik: «È invincibile». Trump: «Lo vedrò solo se c’è accordo» – La diretta - Il Cremlino annuncia di aver circondato almeno 5 mila soldati ucraini a Kypyansk, nella regione orientale nel Kharkiv. Scrive msn.com