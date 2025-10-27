Don Milani e Vito Fabiano un ordine del giorno contro l' accorpamento

Far tornare l’autonomia degli istituti Vito Fabiano e Don Milani di Latina, un anno fa accorpati. È lo scopo della proposta di ordine del giorno di Consiglio comunale approvata all'unanimità dalla commissione Istruzione del Comune di Latina, proposta da Cesare Bruni (FdI) e poi condivisa da tutti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

