Domenico D’Alterio la compagna Valentina torna al Grande Fratello | È molto arrabbiata

Nuovo confronto tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina stasera al Grande Fratello. Valentina Piscopo durante la terza puntata del Grande Fratello era approdata nella casa per avere un confronto con il compagno Domenico D’Alterio. La donna gli aveva chiaramente detto di non gradire affatto il rapporto che si è creato con Benedetta nella casa più spiata d’Italia, a parer suo non ha avuto un comportamento rispettoso nei suoi confronti. Lui ha provato a dirle che vede la gieffina solo come un’amica ma lei ci aveva tenuto a precisare di non voler riaprire alcune ferite del passato. Tra le varie cose al gieffino aveva detto: “ Non puoi ferirmi ancora una volta alle spalle, umiliandomi ancora così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Domenico D’Alterio, la compagna Valentina torna al Grande Fratello: “È molto arrabbiata”

