Domeniche ecologiche ecco le prime due date
Roma si prepara alle nuove giornata all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. La giunta capitolina ha approvato la programmazione delle prime due date delle domeniche ecologiche: giornate di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Saranno 5 le domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026. Queste le prime due date individuate: – 9 novembre 2025 – 7 dicembre 2025 Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data. 🔗 Leggi su Funweek.it
News recenti che potrebbero piacerti
INFORMAZIONI • Tornano le domeniche ecologiche. Occhio ai divieti! Il 26 ottobre sarà la prima domenica ecologica della stagione 2025-26. L’area interessata dalla chiusura al traffico resta uguale allo scorso anno ed è quella compresa all’interno del - facebook.com Vai su Facebook
Confcommercio al Comune di Roma: no domeniche ecologiche durante i saldi #confcommercioroma #saldi #7ottobre - X Vai su X
Domeniche ecologiche, ecco le prime due date - Roma si prepara alle nuove giornata all’insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l'iniziativa promossa ... Si legge su funweek.it
Domenica ecologica a Roma: si riparte, stop alle auto il 9 novembre e il 7 dicembre - La giunta capitolina ha approvato la memoria, presentata dall'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativa alla programmazione delle prime due date delle domeniche ... Scrive roma.corriere.it
Domeniche pedonali a Genova, il piano di Tursi: “Una via senz’auto in ogni Municipio” - Con strade e piazze che, in ciascuno dei nove Municipi cittadini, per una domenica al mese, verranno liberate dalle auto per ... Lo riporta ilsecoloxix.it