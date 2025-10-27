Domenica ’sospesa’ al Franchi La curva tace sul rinvio dei lavori | Ma senza Fiesole festa triste

di Alessandro Latini FIRENZE "Siamo stanchi, è un argomento faticoso da affrontare". Malcontento e delusione. Sorpresa no. Fra i tifosi della Fiorentina la questione Franchi è di quelle indigeste. Tempi lunghi, certezze ormai pochissime. "La nota del Comune non ha sorpreso nessuno - spiega Federico De Sinopoli, Presidente di Atf -. Conferma soltanto ciò che i tifosi vedono da mesi. Non bisogna essere esperti in edilizia per capire che i ritardi sono enormi". Il fronte è compatto, l’amarezza corre veloce. Filippo Pucci, Presidente Accvc, non usa giri di parole. "Questa è la cronaca di una morte annunciata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

