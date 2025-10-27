Domani stop alle lezioni a Benevento? È una fake news scuole aperte

Tempo di lettura: < 1 minuto Riguardo una fake news che sta circolando, il sindaco di Benevento Clemente Mastella specifica che non c’è nessun provvedimento che dispone per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, la chiusura delle scuole che pertanto, in assenza di eventuali, ulteriori comunicazioni ufficiali saranno regolarmente aperte. Il Sindaco sporgerà denuncia alle autorità per la diffusione di questa falsa notizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Domani stop alle lezioni a Benevento? È una fake news, scuole aperte

