Docenti neoassunti ripetizione del periodo di formazione e prova a seguito di valutazione negativa Indicazioni USR Campania

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla ripetizione del periodo di formazione e di prova dei docenti che non hanno superato positivamente la valutazione finale nell’anno scolastico 20242025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

docenti neoassunti ripetizione periodoDocenti neoimmessi in ruolo 2025: anno di prova e formazione. Chi deve svolgerlo, quali attività. Prima scadenza 31 ottobre - Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell'istruzione e del Merito ... Scrive orizzontescuola.it

Ferie docenti, ecco quanti giorni di ferie spettano ai prof neoassunti in ruolo o di ruolo da almeno tre anni - Le ferie rappresentano un diritto costituzionale e irrinunciabile, tale diritto spetta a tutto il personale docente e ata. Da tecnicadellascuola.it

Insegnanti neoassunti 2025: cosa fare per prendere servizio, anno di prova e ricostruzione di carriera - Dal 1° settembre gli aspiranti docenti di ruolo inizieranno l’anno di prova con contratto a tempo determinato per fare l’anno di prova. Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Docenti Neoassunti Ripetizione Periodo