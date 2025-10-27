N ell’immaginario collettivo grazie a quella di Cenerentola che si trasforma in carrozza e al celebre Jack O’Lantern di Halloween, la zucca è oggi tra gli ortaggi più celebri. Ma non è sempre stato così, anzi. In epoche passate era bistrattata e ignorata sulle tavole, fino a quando non si è scoperto il suo potenziale: ricchissima di nutrienti, ne esistono moltissime varietà ed è diventata protagonista delle tavole autunnali. Zucca di Halloween, Jennifer Garner svela un trucchetto per rimuovere velocemente la polpa X Leggi anche › Zucca, le proprietà sorprendenti dell’ortaggio amico di chi ha il diabete Zucca, protagonista di Halloween. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Divertente, colorata, tipicamente autunnale, la zucca è la protagonista di questi giorni