Disney chiude i cattivi in un parco solo per loro
Pare che a scatenare tutto sia stata una battuta di quelle impersonator dagli zigomi alti, modello Joan Crawford che ne fu l’ispiratrice originaria insieme con la statua della margravia Uta di Naum. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arrivato in fumetteria e nelle case di alcuni collezionisti, l'Artbook di Disney Anthology (disponibile anche in versione deluxe) si conferma essere un prodotto editoriale ben fatto, il modo ideale per far conoscere l'opera a nuovi, fruitori ma anche per fare chiuder - facebook.com Vai su Facebook
Disney chiude i cattivi in un parco solo per loro - Disney decide di privare decine di migliaia di fan dei loro cattivi preferiti e i vertici non c ... Come scrive ilfoglio.it