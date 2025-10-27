Disney chiude i cattivi in un parco solo per loro

Ilfoglio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che a scatenare tutto sia stata una battuta di quelle impersonator dagli zigomi alti, modello Joan Crawford che ne fu l’ispiratrice originaria insieme con la statua della margravia Uta di Naum. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

disney chiude i cattivi in un parco solo per loro

© Ilfoglio.it - Disney chiude i cattivi in un parco solo per loro

Leggi anche questi approfondimenti

disney chiude cattivi parcoDisney chiude i cattivi in un parco solo per loro - Disney decide di privare decine di migliaia di fan dei loro cattivi preferiti e i vertici non c ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Disney Chiude Cattivi Parco