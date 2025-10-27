Disgelo sui dazi tra Stati Uniti e Cina Trump fa affari con il Sudest asiatico

Bessent dopo i colloqui col vicepremier del Dragone: «C’è un accordo quadro per evitare le tariffe al 100%». Intanto Trump sigla intese su commercio e minerali critici con Malesia, Cambogia, Thailandia e Vietnam. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Disgelo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Trump fa affari con il Sudest asiatico

Terre rare, fentanyl, TikTok: disgelo Usa-Cina, stop ai dazi - Giovedì Trump vede Xi per la firma ... Come scrive msn.com

Stati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi: cosa succede ora - Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli ... Segnala fanpage.it

Accordo preliminare tra Usa e Cina sui dazi ed esportazioni - Dopo due giorni d’intensi negoziati a Kuala Lampur, le delegazioni di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare sul reciproco commercio. Segnala trasportoeuropa.it