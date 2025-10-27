Disabili il caso parcheggi | Tolti in Largo Castello

I parcheggi per disabili in Largo Castello sostituiti temporaneamente per l’evento “ Autunno Ducale ”, "senza considerare la possibilità di ripristinarli in qualche altro luogo". L’amara segnalazione, attraverso una lettera-appello al Carlino, arriva da Carlotta Damiani, donna con disabilità. Un’azione, spiega, che ha "ridotto la quota disponibile dei parcheggi per disabili già piuttosto esigua". Soprattutto se "consideriamo la presenza di molti di essi associati a contrassegno nominale", con altrettanti "non agibili in autonomia perché posizionati lungo strade dove vi è la presenza di ciottoli o sul lato sinistro della via, con gradini o muri che impediscono la discesa dell’utente di carrozzine o altri dispositivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabili, il caso parcheggi: "Tolti in Largo Castello"

