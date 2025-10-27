Diritti e storia lgbt+ | al Rouge et noir talk e proiezione eccezionale di Quir
Giovedì 30 ottobre alle 20:30 al Rouge et Noir la proiezione speciale di "Quir" di Nicola Bellucci. Incontri e testimonianze, alla presenza del regista e del cast: un omaggio e una festa della comunità LGBTQIA+ per ricordare Gino Campanella in contemporanea con il 45esimo anniversario del Delitto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La "questione" femminile: diritti e libertà tra storia, desiderio e politiche giuridiche https://www.unina.it/it/w/-la-questione-femminile-diritti-e-libert%C3%A0-tra-storia-desiderio-e-politiche-giuridiche-1 - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, 'Lgbt? Nessun passo indietro sui diritti' - "Nel governo in questi due anni non ci sono stati passi indietro rispetto a questioni come il diritto all'aborto o sui diritti Lgbt, la realtà è diversa da un racconto che vedo animato da diversi ... Riporta ansa.it
"Passo indietro sui diritti Lgbt". "Falso". Nuovo scontro sulla bozza del G7 - Si ripete in qualche modo il copione: sul G7 si consuma una nuova pretestuosa polemica, subito messo a tacere dalla presidenza italiana. Come scrive ilgiornale.it
Diritti LGBTQ+ , tra arretramenti in Occidente sui diritti, Pride e le battaglie future - Intervista a Claudio Rossi Marcelli, Internazionale - A venticinque anni di distanza alla manifestazione del World Pride il primo ora in India sette Roma nel due mila abbiamo deciso di ripercorrere la storia quella manifestazione che non c'è un ... Come scrive radioradicale.it