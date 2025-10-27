Diritti e storia lgbt+ | al Rouge et noir talk e proiezione eccezionale di Quir

Giovedì 30 ottobre alle 20:30 al Rouge et Noir la proiezione speciale di "Quir" di Nicola Bellucci. Incontri e testimonianze, alla presenza del regista e del cast: un omaggio e una festa della comunità LGBTQIA+ per ricordare Gino Campanella in contemporanea con il 45esimo anniversario del Delitto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it