Ecco tutte le notizie di oggi 27 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it La Juventus rimedia l’ennesima sconfitta e perde contatto con le zone alte della classifica. La rete di Basic fa gioire la Lazio e sprofondare i bianconeri di Tudor, che non centrano il bottino pieno da otto partite. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it L’allenatore croato viene confermato dalla dirigenza, ma la sua posizione è sempre più delicata: il turno infrasettimanale con l’ Udinese potrebbe essere il punto di non ritorno in casa Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 27 ottobre: Tudor esonerato, la Juve spinge per Spalletti