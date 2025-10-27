DIRETTA Esonero Tudor | UFFICIALE Brambilla traghettatore Spalletti primo obiettivo
La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor. DIRETTA Esonero Tudor, dall’addio alla Juve ai sostituti (LaPresse) – Calciomercato.it La società piemontese ha quindi optato per l’ esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera. 21:21 27 Ottobre Arrivano conferme: Spalletti primo obiettivo Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
