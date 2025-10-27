DIRETTA Esonero Tudor | UFFICIALE Brambilla in panchina

Calciomercato.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina  Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor. DIRETTA Esonero Tudor, dall’addio alla Juve ai sostituti  (LaPresse) – Calciomercato.it La società piemontese ha quindi optato per l’ esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera. 12:51 27 Ottobre Contatto con Spalletti ma non è l'unico. #Juventus, stamane #Tudor ha saputo dell’esonero: il croato non ha mai pensato alle dimissioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta esonero tudor ufficiale brambilla in panchina

© Calciomercato.it - DIRETTA Esonero Tudor: UFFICIALE Brambilla in panchina

Altri contenuti sullo stesso argomento

diretta esonero tudor ufficialeJuventus, Tudor verso l'esonero: la società ha deciso, a breve l'ufficialità - La società ha preso la decisione dopo la sconfitta contro la Lazio di cambiare il tecnico in vista delle prossime sfide ... tuttojuve.com scrive

diretta esonero tudor ufficialeLazio decisiva per Tudor: l’esonero è ufficiale - Il tecnico croato non sarà più l'allenatore della Juventus: la società ha annunciato il suo esonero dopo la sconfitta dello Stadio Olimpico ... Secondo cittaceleste.it

diretta esonero tudor ufficialeEsonero Tudor: la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico. Le ultimissime sulla panchina bianconera - Le ultimissime sulla panchina bianconera L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è giunta a ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Esonero Tudor Ufficiale