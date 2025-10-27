DIRETTA Esonero Tudor | UFFICIALE Brambilla in panchina

La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor. DIRETTA Esonero Tudor, dall’addio alla Juve ai sostituti (LaPresse) – Calciomercato.it La società piemontese ha quindi optato per l’ esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera. 12:51 27 Ottobre Contatto con Spalletti ma non è l'unico. #Juventus, stamane #Tudor ha saputo dell’esonero: il croato non ha mai pensato alle dimissioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Esonero Tudor: UFFICIALE Brambilla in panchina

