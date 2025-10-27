DIRETTA Esonero Tudor dall’addio alla Juve ai sostituti

Calciomercato.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta di ieri contro la Lazio pesa in casa bianconera. Ribaltone in panchina  Cambio in corsa per la Juventus che dopo il ko in casa della Lazio di ieri sera ha preso la decisione forte di salutare Igor Tudor.   (LaPresse) – Calciomercato.it La società piemontese ha quindi optato per l’ esonero dell’allenatore croato decidendo probabilmente di affidarsi ad un traghettatore per le prossime uscite della squadra. Brambilla potrebbero quindi guidare la compagine bianconera. 12:31 27 Ottobre Esonero Tudor, la diretta su YouTube. 12:22 27 Ottobre Esonero Tudor, probabile un traghettatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

