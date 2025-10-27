Diouf Inter l’infortunio di Mkhitaryan può cambiare il futuro e il presente del francese | per lui un’occasione da dover sfruttare

Inter News 24 Diouf Inter, l’infortunio di Mkhitaryan può cambiare il futuro e il presente del francese: l’occasione per ritagliarsi il suo spazio. È considerato, insieme all’esterno brasiliano Luis Henrique, il grande oggetto misterioso del mercato estivo dell’Inter. Per alcuni, addirittura, un potenziale flop. Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, non ha certo vissuto un avvio esaltante in nerazzurro. Il tecnico Cristian Chivu gli ha concesso finora solo le briciole: 26 minuti totali, suddivisi in due spezzoni a partita già ampiamente decisa contro Torino e Cremonese. Troppo poco per giudicare, ma abbastanza per alimentare dubbi, anche alla luce di prestazioni non impeccabili in quelle brevi apparizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, l’infortunio di Mkhitaryan può cambiare il futuro e il presente del francese: per lui un’occasione da dover sfruttare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

$Ausilio ha scelto $Diouf avvalendosi del rapporto con $Mirabelli, suo ex caposcout all'Inter e ora direttore sportivo del Padova, ma anche uomo mercato per le uscite del Lens (stessa proprietà dei veneti) Di Marzio - X Vai su X

ATLETICO-INTER 1-1 (89'): Esce Diouf, entra Zarate - facebook.com Vai su Facebook

Henrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato - i paletti del fondo (acquisti da 25 milioni con ingaggio da 2,5) premiano il bilancio ma riducono la competitività. Lo riporta tuttosport.com

GdS - Mkhitaryan, lungo stop: Zielinski e Sucic si scaldano. E pure Diouf... - partita del Maradona, ha causato anche un serio infortunio a Mkhitaryan, che proprio a causa della gamba ... Da msn.com

Gazzetta - Inter, l'infortunio di Mkhitaryan sembra serio: rischia oltre un mese di stop, quante partite salta - L' Inter fa i conti con le scorie di Napoli e preoccupano le condizioni di Henrikh Mkhitaryan: l'infortunio del centrocampista sembra armeno e potrebbe portare a uno stop di diverse settimane. msn.com scrive