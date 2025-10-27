Dionisi l’Empoli si può risollevare? Sentite cosa ha detto il tecnico tra carattere e queste consapevolezze

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dionisi: «Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale» Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, ha espresso le sue aspettative per la squadra in vista del prossimo turno infrasettimanale contro la Sampdoria. In conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di una mentalità vincente e di una crescita caratteriale per affrontare le sfide future. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dionisi l8217empoli si pu242 risollevare sentite cosa ha detto il tecnico tra carattere e queste consapevolezze

© Calcionews24.com - Dionisi, l’Empoli si può risollevare? Sentite cosa ha detto il tecnico tra carattere e queste consapevolezze

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Dionisi L8217empoli Pu242 Risollevare