Dimmi La Verità | Marco Pellegrini | La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 27 ottobre 2025. Ospite Marco Pellegrini del M5s. L'argomento del giorno è: "La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 marco pellegrini la follia europea di ostacolare la pace tra russia e ucraina

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Marco Pellegrini