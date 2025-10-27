Dimmi La Verità | Marco Pellegrini | La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina
Ecco #DimmiLaVerità del 27 ottobre 2025. Ospite Marco Pellegrini del M5s. L'argomento del giorno è: "La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina". 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dimmi la verità. Cosa ne pensi ? Vai su Facebook
essere solo con te tu ed io soltanto dimmi adesso la verità non dovrebbe essere sempre così tenersi l’un l’altro stretti e passare insieme la notte tutto va sempre bene quando sono solo con te... - X Vai su X