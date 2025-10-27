Dimesso dopo la somministrazione di antispastici finisce sotto i ferri all' ospedale di Caltanissetta | chiesti 138 mila euro all' Asp
Al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata c'era andato per forti dolori all'addome. Dopo gli esami ematochimici e la somministrazione di antispastici venne dimesso. Era il 15 novembre del 2023. Da quel momento in poi, le condizioni di salute del cittadino sono peggiorate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
