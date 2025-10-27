Difesa del suolo Nuove risorse per il Canale

L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone in occasione della giornata del ricordo dell’ alluvione del 25 ottobre 2011 ha partecipato a Monterosso alla cerimonia in ricordo del volontario Sandro Usai oltre a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo presidio comunale di Protezione civile a Beverino e in serata alla processione in memoria delle vittime con le comunità di Borghetto e Brugnato. L’assessore regionale ha ricordato gli investimenti del passato, soltanto da inizio del 2024 sono stati investiti 52 milioni di euro, ma anche gli oltre 2 milioni e 413mila euro stanziati in Liguria per realizzare interventi strutturali di difesa del suolo tra lo spezzino e l’imperiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

