Diego Basso riparte | Plays Queen la serata zero con Carrie Ellis e nuovi progetti tra Morricone Disney e Circus Award
Un anno dopo il primo racconto on air, Diego Basso torna al centro della scena con un’agenda fitta e una direzione chiara: far dialogare rock sinfonico, musica da film e grandi palchi. Il tour “Diego Basso Plays Queen” ha riacceso i teatri con luci rinnovate, arrangiamenti aggiornati e una scaletta che mescola gli immancabili ( Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions ) a brani meno frequentati, riorchestrati per orchestra e voci. Il tour: città, sale, identità. La ripartenza ha toccato Cuneo, il Donizetti di Bergamo e l’ Auditorium Conciliazione di Roma (5 ottobre), per poi proseguire verso Brescia (10), Padova (11), Ferrara (15), Trento (16) e Milano (30 ottobre). 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Diego Basso Direttore d'orchestra created an event. - facebook.com Vai su Facebook
Diego Basso Plays Queen 2025 - Partirà domenica 5 ottobre 2025 dall’Auditorium della Conciliazione di Roma la nuova tournée italiana di Diego Basso Plays Queen, progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso, che con le sue ... Segnala romatoday.it