Un anno dopo il primo racconto on air, Diego Basso torna al centro della scena con un’agenda fitta e una direzione chiara: far dialogare rock sinfonico, musica da film e grandi palchi. Il tour “Diego Basso Plays Queen” ha riacceso i teatri con luci rinnovate, arrangiamenti aggiornati e una scaletta che mescola gli immancabili ( Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions ) a brani meno frequentati, riorchestrati per orchestra e voci. Il tour: città, sale, identità. La ripartenza ha toccato Cuneo, il Donizetti di Bergamo e l’ Auditorium Conciliazione di Roma (5 ottobre), per poi proseguire verso Brescia (10), Padova (11), Ferrara (15), Trento (16) e Milano (30 ottobre). 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Diego Basso riparte: "Plays Queen", la serata zero con Carrie Ellis e nuovi progetti tra Morricone, Disney e Circus Award