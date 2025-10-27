Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco | la sua morte una bastonata L’ultima telefonata all’amico e quella in piena notte della moglie di Maurino

Milano, 26 ottobre 2025 - Ci sono lutti più difficili di altri da elaborare: essere stati amici veri per più di 55 ann i nella vita e aver condiviso una buona parte della professione rende difficile l’addio. E il caso Diego Abatantuono e. "Ho passato con Mauro 55 anni, l'ho incontrato quando lavoravo al Derby, quando avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c'era lui poteva succedere di tutto". Lo ha raccontato ieri Diego Abatantuono a Domenica In su Rai1 con Mara Venier ricordando l'amico e collega sabato. 1978 MILANO LA TAPPEZZERIA DI ENZO JANNACCI CON IL GRUPPO REPELLENTE NELLA FOTO Gruppo Repellente: Ernst Thole, Diego Abatantuono, Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi e Giorgio Falett E ENZO JANNACCI AG ALDO LIVERANI SAS Il ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

