Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco | Dalla telefonata di sua moglie ho capito la sua morte una bastonata

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Abatantuono ricorda commosso Mauro Di Francesco, l'attore scomparso il 25 ottobre. Ne parla come di un "amico di una vita", raccontando i momenti in cui ha ricevuto la chiamata di sua moglie che gli dava notizia della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

