Dieci palchi scenografie a tema e ospiti internazionali per un Halloween da paura in Fiera con ' Horrorland'

Ferraratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salutato 'Monsterland' che si è trasferito ad Imola, per festeggiare la notte di Halloween ecco che in Fiera venerdì 31 è tempo di 'Horrorland' una città dell’incubo che prende vita per una sola, irripetibile notte.Una metropoli oscura in cui musica, spettacolo e terrore si fondono in un’unica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

