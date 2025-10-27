Dieci palchi scenografie a tema e ospiti internazionali per un Halloween da paura in Fiera con ' Horrorland'
Salutato 'Monsterland' che si è trasferito ad Imola, per festeggiare la notte di Halloween ecco che in Fiera venerdì 31 è tempo di 'Horrorland' una città dell’incubo che prende vita per una sola, irripetibile notte.Una metropoli oscura in cui musica, spettacolo e terrore si fondono in un’unica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dieci team, un palco e un sogno: trasformare la ricerca in impresa! La Start Cup Toscana 2025 è pronta a decretare i vincitori: appuntamento giovedì 23 ottobre (ore 9:00) al Centro Congressi Le Benedettine di Pisa. La competizione, finanziata e patrocina - facebook.com Vai su Facebook