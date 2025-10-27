Diane Kruger è una madre in crisi nel teaser della serie Little Disasters

Movieplayer.it | 27 ott 2025

Arriverà a dicembre su Paramount+ l'adattamento del romanzo scritto da Sarah Vaughan di cui sono stati condivisi il teaser e il poster. Debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie Little Disasters, tratta dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal), di cui sono stati condiviso il teaser e il poster. Tutti i sei episodi saranno disponibili in contemporanea a partire da giovedì 11 dicembre e il progetto è stato ideato dal team creativo vincitore del BAFTA di Roughcut Television (COMA, Big Boys), in collaborazione con Fremantle. Cosa racconta la serie Le puntate di Little Disasters racconteranno una storia che ruota attorno a un'amicizia decennale tra Jess (la protagonista interpretata da Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

diane kruger 232 una madre in crisi nel teaser della serie little disasters

© Movieplayer.it - Diane Kruger è una madre in crisi nel teaser della serie Little Disasters

