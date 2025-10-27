LA STORIA DI PARADISI ha origine da una conchiglia. "È diventata il simbolo del mio lavoro di adulto: utilizzare materiali naturali con abilità, per trarne oggetti quotidiani di tramite tra il reale e l’immaginato, interpretare la tradizione in modo nuovo e versatile, ricercare particolari precisi e ambiziosi con stile elegante e cura minuziosa". Con queste parole raccontava l’inizio della sua azienda il fondatore, Sandro Paradisi. Ora, dopo la sua scomparsa improvvisa, è la figlia Gaia ad aver preso in mano le redini dell’impresa di famiglia. Un passaggio di testimone doloroso, ma che ha dotato l’azienda di un modello di leadership differente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Di padre in figlia, l’imprenditoria al femminile in Paradisi