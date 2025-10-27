DI NIENTE E DI NESSUNO di Dario Levantino | recensione
Esordio di Dario Levantino pubblicato da Fazi Editore nel 2018, Di niente e di nessuno racconta con crudezza la realtà di Brancaccio, filtrata attraverso gli occhi dell’adolescente Rosario che deve rialzarsi, dopo ogni colpo, per resistere alla violenza come un antico eroe omerico. Trama. Rosario è un adolescente solitario di Brancaccio, un aborto urbano, un non luogo alla periferia di Palermo in cui la violenza e la miseria plasmano le vite delle persone. Rosario è caratterialmente a un bivio perché, se da un lato è immerso in questa difficile realtà, dall’altro nutre una profonda passione per la mitologia classica e il mare, via di fuga e ideale di eroismo e forza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
