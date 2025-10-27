Di Francesco avverte i suoi ragazzi | Con il Napoli non possiamo difenderci e basta
LECCE – Galvanizzato dalla vittoria contro l’Inter, il Napoli arriva a Lecce con la feroce determinazione di restare aggrappato al primo posto in classifica, attualmente occupato in condivisione con la Roma. Non ci sarà De Bruyne, ma l’organico a disposizione di Conte si può permettere anche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
San Francesco diventa festa nazionale il 4 ottobre, ma Mattarella avverte: “Serve chiarezza sulla norma” #festanazionale #sanfrancesco #SergioMattarella - facebook.com Vai su Facebook
Morto Mauro Di Francesco, attore delle commedie cult degli anni '80. Aveva 74 anni - Si è spento all'età di 74 anni l'attore Mauro Di Francesco, volto noto della commedia italiana degli anni '80. msn.com scrive