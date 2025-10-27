Devo dirlo Amici 25 dopo la clamorosa eliminazione rompe il silenzio così
Ieri, nell’ultima puntata di Amici 25, Alessandra Celentano ha firmato un’eliminazione a sorpresa del suo allievo senza preavviso. Nel corso del pomeridiano sono stati “cacciati” anche Frasa e Matilde, scelta che ha acceso il dibattito tra gli spettatori del talent show. La maestra ha motivato la decisione parlando di lacune troppo profonde per essere colmate nel breve percorso televisivo e di non voler alimentare false aspettative. Il giovane Tommaso Troso non si aspettava una svolta così brusca: ha lasciato lo studio in lacrime dopo un ultimo abbraccio alla sua insegnante. Da quel momento, sui social si è scatenato un polverone: in molti hanno contestato la versione fornita dalla docente, insinuando dubbi e lanciando velate accuse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Garlasco, l'avvocato Lovati costretto a vuotare il sacco dopo gli ultimi fatti. La confessione choc: “Ora devo dirlo” Vai su Facebook
Amici 25, la reazione di Tommaso dopo l’eliminazione di Alessandra Celentano emoziona tutti - Dopo l'inaspettata decisione della maestra Celentano, Tommaso ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram, mentre non si placa l'indignazione del pubblico per la sua eliminazione. Riporta msn.com
Amici 25, Tommaso rompe il silenzio dopo l’eliminazione improvvisa della Celentano - Dopo l’eliminazione improvvisa da Amici 2025, Tommaso rompe il silenzio con un post pubblicato su Instagram in cui parla di quanto accaduto. Si legge su dilei.it
Amici 25, Alessandra Celentano spiazza tutti: elimina Tommaso dopo averlo sempre elogiato - Alessandra Celentano comunica a Tommaso la sua eliminazione: una decisione che spiazza anche Maria De Filippi e lascia il pubblico senza parole e particolarmente arrabbiato. Da msn.com