Devo dirlo Amici 25 dopo la clamorosa eliminazione rompe il silenzio così

Ieri, nell'ultima puntata di Amici 25, Alessandra Celentano ha firmato un'eliminazione a sorpresa del suo allievo senza preavviso. Nel corso del pomeridiano sono stati "cacciati" anche Frasa e Matilde, scelta che ha acceso il dibattito tra gli spettatori del talent show. La maestra ha motivato la decisione parlando di lacune troppo profonde per essere colmate nel breve percorso televisivo e di non voler alimentare false aspettative. Il giovane Tommaso Troso non si aspettava una svolta così brusca: ha lasciato lo studio in lacrime dopo un ultimo abbraccio alla sua insegnante. Da quel momento, sui social si è scatenato un polverone: in molti hanno contestato la versione fornita dalla docente, insinuando dubbi e lanciando velate accuse.