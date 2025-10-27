Devo dire una cosa spiacevole | Jannik… Zverev alla premiazione di Vienna | la reazione di Sinner
Alexander Zverev ha scelto l’ironia e la sportività per affrontare la delusione della sconfitta contro Jannik Sinner nella finale del torneo di Vienna. Il tennista tedesco, che in passato aveva mostrato reazioni ben più amare – come dopo la semifinale degli Australian Open – stavolta ha preferito un tono disteso, quasi liberatorio, segno di una maturità sportiva ritrovata. Pur consapevole di aver sprecato una grande occasione dopo un primo set dominato, Zverev ha accettato la rimonta dell’azzurro con un sorriso, riconoscendo implicitamente la forza e la costanza del suo avversario. Durante la cerimonia di premiazione dell’Erste Bank Open, Zverev ha preso il microfono e, rivolgendosi direttamente al suo rivale, ha dato vita a un siparietto destinato a restare nella memoria dei tifosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Autore : Goncarov L’ho finito proprio in questo momento ! Devo dire che sulle pagine finali stava per scappare la lacrimuccia ! Che dire … BELLISSIMO - facebook.com Vai su Facebook
Devo dire che, se la capa dell'opposizione denuncia tendenze autoritarie del governo, risponderle che non si deve permettere perché il governo è la nazione e chi lo critica un traditore, non è proprio una grande smentita... - X Vai su X
Zverev si rivolge a Sinner: “Devo dire una cosa spiacevole: Jannik, hai rotto le p… a tutti” - Alexander Zverev si è lasciato andare con Sinner dopo la conclusione della finale del torneo di Vienna. Scrive fanpage.it
Zverev shock su Sinner: “Hai rotto le p***e a tutti!” - Una finale intensa, un sorriso sincero e una battuta che ha fatto il giro del mondo. Segnala thesocialpost.it