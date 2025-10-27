Deve scontare più di sei anni ultrasettantenne finisce in carcere

Nella serata di venerdì 24 ottobre, la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un ultrasettantenne. L’uomo, italiano, è stato condannato in via definitiva a sei anni e quattro mesi di reclusione per delitti di bancarotta fraudolenta, commessi tra La Spezia ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it