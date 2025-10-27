Deutsche Bank si espande a Napoli nuova filiale nel cuore della città

Ha aperto al pubblico nei giorni scorsi in Piazza Nicola Amore la seconda filiale flagship di Deutsche Bank a Napoli, uno spazio moderno e multifunzionale, concepito per offrire un servizio integrato alla clientela e rafforzare ulteriormente la presenza della banca in città, da sempre tra i poli strategici per il business del Gruppo in Italia. La nuova filiale flagship di Piazza Amore, distribuita su due piani con una superficie di circa 400 metri quadrati, è la settima per Deutsche Bank in Italia e la seconda a Napoli, dopo quella inaugurata lo scorso anno in Via Santa Brigida, sede storica che ospita anche alcune funzioni operative di back-office e supporto al business. 🔗 Leggi su Ildenaro.it