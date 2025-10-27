Deutsche Bank rafforza la sua presenza a Napoli con l’apertura di una nuova filiale Flagship

27 ott 2025

Ha aperto al pubblico nei giorni scorsi in Piazza Nicola Amore la seconda filiale Flagship di Deutsche Bank a Napoli, uno spazio moderno e multifunzionale, concepito per offrire un servizio integrato alla clientela e rafforzare ulteriormente la presenza della banca in città, da sempre tra i poli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

