In tutta Europa la destra avanza senza incontrare resistenza. Secondo gli ultimi sondaggi firmati BiDimedia - uno dei maggiori istituti indipendenti per le rilevazioni elettorali e le analisi politiche - il boom delle forze conservatrici, liberal-conservatrici e nazionaliste è un elemento ormai consolidato in quasi tutti i Paesi del vecchio continente. Per vedere la concretizzazione degli ultimi polls dobbiamo andare in Olanda, dove il prossimo mercoledì - 29 ottobre - i seggi apriranno per il rinnovo della Tweede Kamer - la camera bassa del parlamento nazionale - e, secondo le ultime analisi, il Partito della Libertà di Geert Wilders si confermerà primo partito, con 26 seggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Destra avanti in tutta Europa": la conferma dell'ultimo sondaggio BiDimedia