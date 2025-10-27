Derby Inter-Milan al via da oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti | tutti i dettagli

Inizia oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti del derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45). Ecco le informazioni per i tifosi rossoneri nel comunicato pubblicato sul sito del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, al via da oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

Seconda Inter: il Locarno vince il super-derby contro il Castello, cronaca, formazioni e commenti I NOSTRI MAIN SPONSOR: Per i vostri eventi: https://1908.ch/ Per siti web e social: https://www.wuesse.com/ TOCCA LA FOTO PER LEGGERE L'ARTICOL - facebook.com Vai su Facebook

C'è un nuovo derby in città a Milano: l'Inter U23 batte 2-1 l'Alcione #SkySport #SkySerieC #SerieC #AlcioneMilano #InterU23 - X Vai su X

Addio all’Inter e firma col Milan: derby di fuoco - Dal campo al mercato: il derby di Milano si sposta verso nuovi lidi. Segnala diregiovani.it

INTER-MILAN: AL VIA LA VENDITA PER IL DERBY | OneFootball - Milan , Derby valevole per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 novembre alle 20. Secondo msn.com

DALLA GERMANIA - Kim vuole giocare di più e può tornare in Italia, derby tra Inter e Milan - Inter e Milan sarebber al lavoro per regalare ai rispettivi tecnici un marcatore puro, un punto di forza per il presente e il futuro. Lo riporta napolimagazine.com