Derby Inter-Milan al via da oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti | tutti i dettagli

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti del derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45). Ecco le informazioni per i tifosi rossoneri nel comunicato pubblicato sul sito del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

derby inter milan al via da oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti tutti i dettagli

© Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, al via da oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

derby inter milan viaAddio all’Inter e firma col Milan: derby di fuoco - Dal campo al mercato: il derby di Milano si sposta verso nuovi lidi. Segnala diregiovani.it

derby inter milan viaINTER-MILAN: AL VIA LA VENDITA PER IL DERBY | OneFootball - Milan , Derby valevole per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 novembre alle 20. Secondo msn.com

derby inter milan viaDALLA GERMANIA - Kim vuole giocare di più e può tornare in Italia, derby tra Inter e Milan - Inter e Milan sarebber al lavoro per regalare ai rispettivi tecnici un marcatore puro, un punto di forza per il presente e il futuro. Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Derby Inter Milan Via