Denunciato il campione di pugilato ubriaco che dà di matto al luna park
Aveva alzato troppo il gomito e lì, alla festa del paese, aveva iniziato a dar di matto. Tanto da rendere necessario l’intervento della polizia locale. Che, nel marasma dell’evento, e non potendo procedere con l’arresto (non essendoci gli estremi) aveva deciso di identificarlo e poi di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
