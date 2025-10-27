La cagnolina Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane uccisa brutalmente dal compagno qualche giorno fa a Milano con oltre 30 coltellate, è stata riconsegnata dall'ex fidanzato Francesco Dolci alla famiglia della donna. L'evento è avvenuto in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 condotta da Milo Infante. La cagnolina, che era con la padrona al momento dell'omicidio e che era stata affidata dagli inquirenti all'ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, che aveva avvisato la polizia ma non aveva fatto in tempo a salvare la donna, era al centro di una contesa tra l'uomo e la famiglia di lei, che chiedeva la consegna dell'animale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Denuncia, accuse e liti: come si chiude il caso della cagnolina di Pamela Genini