Dentro la notizia la querela della madre di Pamela nei confronti dell’amico della figlia

La madre di Pamela, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell’amico della figlia Francesco Dolci per furto e appropriazione indebita della cagnolina della figlia, di nome Bianca. Una Genini, la madre di Pamela, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell’amico della figlia Francesco Dolci per furto e appropriazione indebita della cagnolina della figlia, di nome Bianca. La querela, che verrà mostrata nel corso della puntata odierna di “ Dentro la notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, riporta che la cagnolina sarebbe stata portata via da Francesco Dolci la notte dell’omicidio, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, senza alcuna autorizzazione da parte dei familiari della vittima. 🔗 Leggi su 361magazine.com

