Denise Pipitone ecco come sarebbe oggi | le nuove immagini di age progression a 25 anni

Il 26 ottobre di 25 anni fa nasceva Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l'1 settembre 2004 a 4 anni e mai ritrovata. In questi giorni sul sito www.cerchiamodenise.it è stato pubblicato l'ultimo "age progression" della bambina, ovvero le immagini dell’aspetto che avrebbe oggi all’età di 25 anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Denise Pipitone, ecco come sarebbe oggi: le nuove immagini di age progression a 25 anni

Caso Denise Pipitone, pubblicate le foto di come sarebbe oggi a 25 anni «Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori», si legge nel messaggio a firma di Piera Maggio e Pietro Pulizzi - facebook.com Vai su Facebook

Piera Maggio e Piero Pulizzi nel giorno del compleanno di Denise Pipitone: “Arrivano ancora segnalazioni” - X Vai su X

Caso Denise Pipitone, pubblicate le foto di come sarebbe oggi a 25 anni - «Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori», si legge nel messaggio a firma di Piera Maggio e Pietro Pulizzi ... Da lanuovasardegna.it

Come sarebbe oggi Denise Pipitone: le nuove immagini di age progression - A 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, Piera Maggio e il marito Pietro Pulizzi in occasione del 25esimo compleanno della ragazza, sono stati ospiti della trasmissione Verissimo. Come scrive corrierenazionale.it

Denise Pipitone compie 25 anni, l’abbraccio della città ai genitori: “Ti aspettiamo, ovunque tu sia” - I genitori diffondono la nuova immagine e rinnovano l’appello: “Non smetteremo mai di cercarti” ... Segnala marsalalive.it