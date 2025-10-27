Denise Pipitone ecco come sarebbe oggi | le nuove immagini di age progression a 25 anni

Tg24.sky.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 ottobre di 25 anni fa nasceva Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l'1 settembre 2004 a 4 anni e mai ritrovata. In questi giorni sul sito www.cerchiamodenise.it è stato pubblicato l'ultimo "age progression" della bambina, ovvero le immagini dell’aspetto che avrebbe oggi all’età di 25 anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

denise pipitone ecco come sarebbe oggi le nuove immagini di age progression a 25 anni

© Tg24.sky.it - Denise Pipitone, ecco come sarebbe oggi: le nuove immagini di age progression a 25 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

denise pipitone sarebbe oggiCaso Denise Pipitone, pubblicate le foto di come sarebbe oggi a 25 anni - «Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori», si legge nel messaggio a firma di Piera Maggio e Pietro Pulizzi ... Da lanuovasardegna.it

denise pipitone sarebbe oggiCome sarebbe oggi Denise Pipitone: le nuove immagini di age progression - A 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, Piera Maggio e il marito Pietro Pulizzi in occasione del 25esimo compleanno della ragazza, sono stati ospiti della trasmissione Verissimo. Come scrive corrierenazionale.it

denise pipitone sarebbe oggiDenise Pipitone compie 25 anni, l’abbraccio della città ai genitori: “Ti aspettiamo, ovunque tu sia” - I genitori diffondono la nuova immagine e rinnovano l’appello: “Non smetteremo mai di cercarti” ... Segnala marsalalive.it

Cerca Video su questo argomento: Denise Pipitone Sarebbe Oggi