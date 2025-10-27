Demi Moore | Tom Cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di Codice d' Onore

La diva ha confessato di aver percepito il disagio di Tom Cruise durante la loro collaborazione, mentre leiu era incinta della seconda figlia da Bruce Willis. Demi Moore ricorda di aver percepito l'imbarazzo di Tom Cruise per via della sua gravidanza sul set di Codice d'onore, interpretato dai due divi nei primi anni '90. Nel corso di un q&a al New Yorker Festival, Moore ha ricordato di essere incinta di otto mesi della figlia Scout quando ha iniziato la lettura del copione per il film di Rob Reiner. "Credo che la mia gravidanza abbia messo Tom in imbarazzo" ha confessato. "Io non avevo problemi, ma ho percepito che lui si sentisse un po' in difficoltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

