Demi Moore | Tom Cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di Codice d' Onore

Movieplayer.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diva ha confessato di aver percepito il disagio di Tom Cruise durante la loro collaborazione, mentre leiu era incinta della seconda figlia da Bruce Willis. Demi Moore ricorda di aver percepito l'imbarazzo di Tom Cruise per via della sua gravidanza sul set di Codice d'onore, interpretato dai due divi nei primi anni '90. Nel corso di un q&a al New Yorker Festival, Moore ha ricordato di essere incinta di otto mesi della figlia Scout quando ha iniziato la lettura del copione per il film di Rob Reiner. "Credo che la mia gravidanza abbia messo Tom in imbarazzo" ha confessato. "Io non avevo problemi, ma ho percepito che lui si sentisse un po' in difficoltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

demi moore tom cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di160codice160d onore

© Movieplayer.it - Demi Moore: "Tom Cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di Codice d'Onore"

Argomenti simili trattati di recente

demi moore tom cruiseDemi Moore: "Tom Cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di Codice d'Onore" - La diva ha confessato di aver percepito il disagio di Tom Cruise durante la loro collaborazione, mentre leiu era incinta della seconda figlia da Bruce Willis. Secondo movieplayer.it

demi moore tom cruiseDemi Moore recalls Tom Cruise’s reaction to her pregnancy on the set of “A Few Good Men.” - Demi Moore revealed that she thinks Tom Cruise “was quite embarrassed” by her pregnancy during the pre- Come scrive ca.news.yahoo.com

demi moore tom cruiseDemi Moore recalls Tom Cruise being 'embarrassed' about her pregnancy before filming A Few Good Men - old Brat Packer said 'it was a bit awkward' as she had to juggle 'breastfeeding' with 'blocking and rehearsing a scene' on set ... dailymail.co.uk scrive

Cerca Video su questo argomento: Demi Moore Tom Cruise