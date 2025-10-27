Dell' Utri Nm | Mario Brancato candidato sindaco di San Giovanni La Punta
“Il partito di Noi Moderati, guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e da Saverio Romano, lancia e sostiene la candidatura dell'avvocato Mario Brancato a sindaco di San Giovanni La Punta. Radicamento territoriale, autorevolezza e competenza: sono questi i requisiti di Brancato che può essere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Mario Brancato candidato sindaco a San Giovanni La Punta, Noi Moderati “spariglia” in casa centrodestra - Brancato è un esponente della Democrazia Cristiana ed è singolare che a lanciarne la candidatura si un altro partito di centro per quanto alleato ... Lo riporta blogsicilia.it